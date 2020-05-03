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Рятувальники продовжують гасити окремі осередки пожеж у Київській і Житомирській областях

Новини » Надзвичайні події     03.05.2020 - 11:18
Рятувальники продовжують гасити окремі осередки пожеж у Київській і Житомирській областях
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Пожежники допомагають у гасінні лісової підстилки, пнів і деревини

У неділю, 3 травня, рятувальники продовжують допомагати в гасінні окремих вогнищ пожеж у Київській та Житомирській областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, у Житомирській області підрозділи ДСНС надають допомогу працівникам лісових господарств до гасіння окремих осередків тління лісової підстилки, пнів і деревини.

У Київській області рятувальники допомагають у гасінні окремих осередків тління торфовищ у Чорнобильській зоні.

Всього до гасіння пожеж на території Житомирської та Київської області залучено 500 осіб і 118 одиниць техніки.

Також зазначається, що радіаційний фон по Києву, Київській області та в зоні відчуження в межах природних фонових значень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Житомирській області через підпал сухої рослинності загинула жінка. Зі слів очевидців, бабуся вирішила спалити залишки сухої рослинності на власній присадибній ділянці.

РБК-Україна писало, що Нацполіція спільно зі Службою безпеки України вивчає всі випадки підпалів трави та лісів в Україні для встановлення можливого взаємозв'язку між діями різних груп паліїв. При цьому основною версією поки вважають малосніжну зиму і суху лісову підстилку.

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