Спасатели призвали туристов регистрироваться перед походами в горы: как это сделать

Спасатели обратились к туристам, которые собираются в походы в горах. Путешествия необходимо регистрировать, чтобы в случае необходимости, гражданам смогли оперативно оказать помощь.

Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям .

"С целью предупреждения опасных событий с участием туристов и для оперативного оказания помощи пострадавшим в горах, подчеркиваем важность регистрации своих путешествий", - отмечают в ГСЧС.

В частности, открыта отдельная регистрация в четырех западных областях Украины. Ее необходимо пройти в онлайн-режиме, заполнив Google-форму. Среди обязательных вопросов, на которые нужно ответить, - имя руководителя туристической группы, список участников туристической группы, даты выхода на маршрут и его окончания, а также нить маршрута.

Пройти регистрацию можно по ссылкам: