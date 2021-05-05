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Рятувальники закликали туристів реєструватися перед походами в гори: як це зробити

Автор: РБК-Україна

Рятувальники звернулися до туристів, які збираються в походи в горах. Мандрівки необхідно реєструвати, щоб у разі необхідності, громадянам змогли оперативно надати допомогу.

Про це повідомили у прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"З метою попередження небезпечних подій за участі туристів та для оперативного надання допомоги постраждалим у горах, наголошуємо на важливості реєстрації своїх мандрівок", - наголошують у ДСНС.

Зокрема, відкрита окрема реєстрація в чотирьох західних областях України. Її необхідно пройти в онлайн-режимі, заповнивши Google-форму. Серед обов'язкових питань, на які потрібно відповісти, - ім'я керівника туристичної групи, список учасників туристичної групи, дати виходу на маршрут та його закінчення, а також нитка маршруту.

Пройти реєстрацію можна за посиланнями:

Нагадаємо, що 27 квітня, о 16:00 рятувальники виявили тіло туриста з Києва, який зник три місяці тому в Карпатах.

РБК-Україна писало, що 14 лютого в Карпатах проходили пошуки 12 туристів, усіх окрім одного знайшли. В той день у горах зберігалася сніголавинна загроза. Синоптики оголошували третій рівень небезпеки.

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