Рятувальники закликали туристів реєструватися перед походами в гори: як це зробити

Рятувальники звернулися до туристів, які збираються в походи в горах. Мандрівки необхідно реєструвати, щоб у разі необхідності, громадянам змогли оперативно надати допомогу.

Про це повідомили у прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій .

"З метою попередження небезпечних подій за участі туристів та для оперативного надання допомоги постраждалим у горах, наголошуємо на важливості реєстрації своїх мандрівок", - наголошують у ДСНС.

Зокрема, відкрита окрема реєстрація в чотирьох західних областях України. Її необхідно пройти в онлайн-режимі, заповнивши Google-форму. Серед обов'язкових питань, на які потрібно відповісти, - ім'я керівника туристичної групи, список учасників туристичної групи, дати виходу на маршрут та його закінчення, а також нитка маршруту.

Пройти реєстрацію можна за посиланнями: