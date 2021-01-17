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Спасатели предупреждают о значительной снеголавинной опасности в Карпатах

Автор: Юлия Струк

Спасатели предупреждают о значительной снеголавинной опасности в Карпатах. Она будет удерживаться 17-18 января.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Внимание! Предупреждение о снеголавинной опасности. По прогнозам Укргидрометцентра, 17-18 января, в связи с содержанием значительных низких температур воздуха, на высокогорье восточной части Закарпатской области удерживается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - сказано в сообщении.

Напомним, 14 января спасатели получили сообщение, что во время восхождения на гору Пип Иван в Закарпатской области заблудился 25-летний турист со Львова. Его поиски продолжались более суток.

Спасатели прочесывали местность до позднего вечера, поддерживая с туристом телефонную связь, но поиски пришлось остановить из-за ухудшения погоды.

Впоследствии к поискам присоединились туристы-волонтеры, которым и удалось отыскать потерявшегося львовянина 15 января.

Как писало РБК-Украина, еще 13 января в связи со снегопадами в Карпатах туристов просили воздержаться от походов в горы из-за большой угрозы схода лавин.

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