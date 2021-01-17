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Рятувальники попереджають про значну сніголавинну небезпеку у Карпатах

Автор: Юлія Струк

Рятувальники попереджають про значну сніголавинну небезпеку у Карпатах. Вона утримуватиметься 17-18 січня.

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Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Увага! Попередження про сніголавинну небезпеку. За прогнозами Укргідрометцентру, 17-18 сiчня, у зв’язку з утриманням значних низьких температур повiтря, на високогiр’ї східної частини Закарпатської області утримується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 14 січня рятувальники отримали повідомлення, що під час сходження на гору Піп Іван Мармароський у Закарпатській області заблукав 25-річний турист зі Львова. Його пошуки тривали понад добу.

Рятувальники прочісували місцевість до пізнього вечора, підтримуючи з туристом телефонний зв'язок, але пошуки довелося зупинити через погіршення погоди.

Згодом до пошуків долучилися туристи-волонтери, яким і вдалося відшукати заблукалого львів'янина 15 січня.

Як писало РБК-Україна, ще 13 січня у зв'язку зі снігопадами в Карпатах туристів просили утриматися від походів у гори через велику загрозу сходження лавин.

Прогноз погоди
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