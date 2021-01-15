В Карпатах более суток искали заблудившегося туриста

Фото: спасательная группа (t.me/dsns_telegram)

Вчера, 14 января, около полудня спасатели получили сообщение, что во время восхождения на гору Поп Иван Мармарошский в Закарпатской области заблудился 25-летний турист со Львова. Его поиски длились более суток.

Об этом сообщила в Telegram Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Поиски заблудившегося туриста начались еще вчера. Спасатели прочесывали местность до позднего вечера, поддерживая с туристом телефонную связь, но поиски пришлось остановить из-за ухудшения погоды.

Поисковые работы возобновились утром 15 января и продолжались до 21:00. К поискам присоединились туристы-волонтеры, которым и удалось отыскать заблудившегося львовянина.

"Сейчас он находится в безопасном месте, состояние его здоровья, по словам туристов, которые его нашли, удовлетворительное. Навстречу волонтерам движутся спасатели на вездеходе, которым в дальнейшем заблудившийся будет доставлен в ближайший населенный пункт", - добавили в ГСЧС.

Напомним, вчера Карпаты накрыла сильная метель. Из-за осложнения погодных условий туристам рекомендовали отказаться от походов в горы.

Кроме того, спасатели предупреждали об опасности схода лавин в Карпатах из-за сильных снегопадов.