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Карпаты засыпает снегом, есть угроза лавины. Туристов просят не ходить в горы

Карпаты, Среда 13 января 2021 14:59
Карпаты засыпает снегом, есть угроза лавины. Туристов просят не ходить в горы
Фото: Карпаты засыпает снегом (freepik)
Автор: РБК-Украина

В связи со снегопадами в Карпатах туристов просят воздержаться от походов в горы. Там сохраняется большая угроза схождения лавин.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра.

Сообщается, что в Карпатах объявлено штормовое предупреждение. На высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей 14 января в связи со снегопадом и метелями ожидается значительная лавинная опасность (III уровень).

Синоптики отмечают, что возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин.

"Настоятельно советуем воздержаться от походов на высокогорье и в горы", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что сегодня сохраняется умеренная лавинная опасность (II уровень) на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Карпатах произошла очередная авария на подъемнике, и спасателям пришлось эвакуировать 14 человек.

Также сообщалось, что в Карпаты пришло похолодание, горы засыпало снегом и ударили морозы.

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