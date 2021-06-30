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Спасатели предупреждают о чрезвычайном уровне пожароопасности

Автор: Юлия Струк

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что сегодня в четырех областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели напомнили о правилах поведения во время пожароопасного периода.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

"По информации УкрГидрометцентра 30 июня в Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Луганской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - указано в сообщении.

ГСЧС предоставила следующие рекомендации:

  • не разводить открытый огонь у лесной зоны, в полях;
  • запрещено заезжать автомобилем в лес и оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
  • не оставлять окурки и спички на сухой травянистой подстилке;
  • категорически запрещено выжигать мусор и растительные остатки;
  • не разводить костер в непосредственной близости от домов или хозяйственных построек;
  • очищать место, предназначенное для костра, от сухой травы, листьев, веток;
  • не оставлять без присмотра разведенные костры и не разрешать детям разводить костры;
  • при сильных порывах ветра не разжигать костер.

Спасатели призывают обязательно потушить костер водой или песком, оставляя место отдыха.

Также запрещается сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях.

ГСЧС просит украинцев проводить разъяснительные беседы с детьми по соблюдению правил пожарной безопасности.

"Уважаемые граждане, если вы заметили возгорание на открытых территориях - сообщите об этом Службе спасения по номеру 101!" - указано в сообщении.

Напомним, в Киеве в конце прошлой недели зафиксировали новые температурные рекорды. В целом рекордные температурные показатели обновлялись четыре дня подряд.

Как писало РБК-Украина, на прошлой неделе зафиксировали температурные рекорды в Ровно, Киеве, а также на Закарпатье. Вместе с тем в июне в Запорожье и области выпало наибольшее количество осадков за последние 30 лет.

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