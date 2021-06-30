Рятувальники попереджають про надзвичайний рівень пожежонебезпеки

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що сьогодні у чотирьох областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники нагадали про правила поведінки під час пожежонебезпечного періоду.
"За інформацією УкрГідрометцентру, 30 червня у Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Луганській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - вказано у повідомленні.
ДСНС надала наступні рекомендації:
Рятувальники закликають обов’язково загасити вогнище водою чи піском, залишаючи місце відпочинку.
Також забороняється спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях.
ДСНС просить українців проводити роз’яснювальні бесіди з дітьми щодо дотримання правил пожежної безпеки.
"Шановні громадяни, якщо ви помітили займання на відкритих територіях - сповістіть про це Службу порятунку за номером 101!" - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, в Києві в кінці минулого тижня зафіксували нові температурні рекорди. В цілому рекордні температурні показники оновлювалися чотири дні поспіль.
Як писало РБК-Україна, минулого тижня зафіксували температурні рекорди в Рівному, Києві, а також на Закарпатті. Разом з тим в червні в Запоріжжі і області випало найбільше опадів за останні 30 років.