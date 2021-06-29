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Жара в Киеве на прошлой неделе била температурные рекорды четыре дня подряд

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Киев, Вторник 29 июня 2021 15:23
Жара в Киеве на прошлой неделе била температурные рекорды четыре дня подряд Фото: жара в Киеве продолжает обновлять рекорды (фото facebook.comkyivcity.gov.ua)
Автор: Андрей Василюк

В Киеве в конце прошлой недели зафиксировали новые температурные рекорды. В целом рекордные температурные показатели обновлялись четыре дня подряд.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Очередные температурные рекорды зафиксировали 25 и 26 июня.

25 июня в Киеве среднесуточная температура воздуха составила +28,3°С, что на 1,7°С выше рекордного значения температуры для этого дня 1957 года. Максимальная температура воздуха после полудня в столице поднялась до +35,4°С, превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1885 году на 0,4°С.

При этом минимальная температура воздуха 25 июня не опустилась ниже +21,0°С, что на 0,5°С теплее, чем это было в 1957 году.

26 июня после полудня столбик термометра повторил максимальное значение температуры воздуха для этого дня, которое было зафиксировано в 1939 году и составила +32,2°С. Столбик термометра в ночь на 26 июня не опустился ниже +22,4°С, что на 1,8°С теплее, чем это было в 1901 году.

24 июня в Киеве среднесуточная температура воздуха составила + 28,1°С, что на 1,6°С выше рекордного значения температуры для этого дня 1924 года.

Ранее в обсерватории сообщили, что 23 июня в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла 27 градусов тепла. Таким образом столбик термометра повторил рекордное значение температуры для этого дня в 1954 году. Кроме того, максимальная температура воздуха после полудня в столице поднялась до 33,7 градуса, превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1946 году на 0,6 градуса.

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