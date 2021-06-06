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Дожди с грозами накроют почти всю Украину: куда не дойдут осадки

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Воскресенье 06 июня 2021 07:07
Дожди с грозами накроют почти всю Украину: куда не дойдут осадки Коллаж РБК-Украина: погода в Украине будет дождливая
Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине в воскресенье, 6 июня, будет обусловлена влиянием циклона, ожидаются кратковременные дожди с грозами почти на всей территории страны. Температура воздуха останется довольно высокой.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков на сайте Gismeteo.

6 июня в Украине будет переменная облачность, осадки пройдут почти повсеместно.

Сила ветра составит около 4 - 11 метров в секунду, направление - западное, северо-западное.

Как отмечают в Укргидрометцентре, в воскресенье осадки не прогнозируются только в Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской и Ровенской областях.

Столбики термометров в северных и центральных областях днем будут показывать около +21... +23 градусов.

На западе Украины прогнозируется около +21... +23 градусов (на Закарпатье - до +25 градусов).

В восточной части Украины температура воздуха составит +20... +22 градусов.

В южных регионах днем воздух прогреется до +21... +23 градусов.

Дожди с грозами накроют почти всю Украину: куда не дойдут осадки

Карта погоды в Украине 6 июня (фото: meteo.gov.ua)

Напомним, ранее синоптики дали прогноз на все лето в Украине и предупредили о жаре, вплоть до +40 градусов.

Ранее мы писали о том, что в Мариуполе на днях сильные дожди залили дома и улицы водой во всех районах города - обильные осадки затопили квартиры в многоэтажках.

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