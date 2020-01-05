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Спасатели переведены на усиленный режим службы на время празднования Рождества

Новости » Общество     05.01.2020 - 08:34
Спасатели переведены на усиленный режим службы на время празднования Рождества
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Усиленный режим службы будут осуществлять с 4 до 8 января

В период празднования Рождества спасатели переведены на усиленный режим несения службы для обеспечения защиты населения и территорий государства от чрезвычайных ситуаций и пожаров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В частности, усиленный режим службы органы управления и формирования ГСЧС будут нести с 4 до 8 января 2020 года.

Отмечается, что в настоящее время обеспечивается усиленный мониторинг техногенной и пожарной безопасности и организовано взаимодействие с местными органами власти, территориальными органами Национальной полиции Украины, региональными службами гражданской обороны по вопросам обеспечения техногенной и пожарной безопасности на задействованных объектах и на случай совместных действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и опасных событий

На круглосуточном дежурстве находятся около 7 тыс. человек личного состава и 2 тыс. единиц пожарно-спасательной и специальной техники. В случае осложнения ситуации предусмотрено увеличение численности сил и средств ГСЧС более 13 тыс. человек и 3 тыс. 700 единиц техники.

Напомним, в январе 2020 года для работников с п'ятиденним рабочей неделей будет четыре выходных дня подряд - с 4 по 7 января.

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