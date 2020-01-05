ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рятувальники переведені на посилений режим служби на час святкування Різдва

Новини » Суспільство     05.01.2020 - 08:34
Рятувальники переведені на посилений режим служби на час святкування Різдва
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Посилений режим служби здійснюватимуть з 4 до 8 січня

У період святкування Різдва Христового рятувальники переведені на посилений режим несення служби для забезпечення захисту населення і територій держави від надзвичайних ситуацій та пожеж. Про це повідмляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зокрема, посилений режим служби органи управління та формування ДСНС будуть нести з 4 до 8 січня 2020 року.

Зазначається, що у цей час забезпечується посилений моніторинг техногенної та пожежної безпеки та організовано взаємодію з місцевими органами влади, територіальними органами Національної поліції України, регіональними службами цивільногозахисту з питань забезпечення техногенної і пожежної безпеки на задіянихоб'єктах та на випадок спільних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій інебезпечних подій.

На цілодобовому чергуванні перебувають близько 7 тис. чоловік особового складу та 2 тис. одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки. У разі ускладнення ситуації передбачено збільшення чисельності сил і засобів ДСНС понад 13 тис. чоловік і 3 тис. 700 одиниць техніки.

Нагадаємо, у січні 2020 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде чотири вихідних дні поспіль - з 4 по 7 січня.

Єпіфаній про перенесення Різдва: українці ще не готові На Різдво в центрі Києва обмежать рух транспорту
Новини України ДСНСРіздво
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся