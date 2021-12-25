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Спасатели перешли на усиленный режим службы: зачем и сколько он продлится

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 25 декабря сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям перешли на усиленный режим несения службы. Он продлится на период празднования Рождества в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

В чем причина

"В период празднования новогодних и рождественских праздников Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обеспечивает защиту населения и территорий государства от чрезвычайных ситуаций, пожаров и опасных событий в усиленном режиме", - объясняют в сообщении.

Сколько продлится усиленный режим

Так, с 09:00 25 декабря до 09:00 28 декабря продолжится усиленный мониторинг техногенной и пожарной безопасности в пределах зон ответственности.

По информации спасателей, особое внимание будет уделено объектам с массовым пребыванием людей, на которых будут проводиться праздничные мероприятия.

Как отмечают в ведомстве, всего на территории Украины на круглосуточном дежурстве находится более 7 тысяч человек личного состава и 2 тысячи единиц пожарно-спасательной и специальной техники.

В частности, около 300 человек и 50 единиц техники на объектах привлечены к празднованию новогодних и рождественских праздников с массовым пребыванием людей.

Также привлечено 26 пиротехнических расчетов, общей численностью более 130 человек и 50 единиц техники, 9 воздушных судов, в том числе 4 самолета и 5 вертолетов.


Напомним, сегодня, 25 декабря празднуют Рождество Христово по Григорианскому календарю. РБК-Украина рассказало в материале, что нужно знать об этом дне.

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