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Рятувальники перейшли на посилений режим служби: навіщо і скільки він триватиме

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 25 грудня співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій перейшли на посилений режим несення служби. Він триватиме на період відзначення Різдва в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

В чому причина

"У період святкування новорічних та різдвяних свят Державна служба України з надзвичайних ситуацій забезпечує захист населення і територій держави від надзвичайних ситуацій, пожеж та небезпечних подій у посиленому режимі", - пояснюють в повідомленні.

Скільки триватиме посилений режим

Так, з 09:00 25 грудня до 09:00 28 грудня триватиме посилений моніторинг техногенної та пожежної безпеки у межах зон відповідальності.

За інформацією рятувальників, особливу увагу буде приділено об'єктам із масовим перебуванням людей, на яких будуть проводитися святкові заходи.

Як зазначають у відомстві, всього на території України на цілодобовому чергуванні перебуває понад 7 тисяч осіб особового складу та 2 тисячі одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки.

Зокрема, близько 300 чоловік та 50 одиниць техніки на об’єктах залучені до святкування новорічних та різдвяних свят з масовим перебуванням людей.

Також залучено 26 піротехнічних розрахунків, загальною чисельністю понад 130 осіб і 50 одиниць техніки; 9 повітряних суден, у тому числі 4 літаки та 5 вертольотів.


Нагадаємо, сьогодні, 25 грудня святкують Різдво Христове за Григоріанським календарем. РБК-Україна розповіло у матеріалі, що треба знати про цей день.

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