Сегодня празднуют Рождество по Григорианскому календарю: что надо знать об этом дне

Сегодня, 25 декабря празднуют Рождество Христово по Григорианскому календарю. Его отмечают Католическая церковь, протестантские церкви, а также большинство поместных православных церквей.

История праздника

Известно, что родился Иисус в израильском городе Вифлееме во время правления жестокого царя Ирода. В то время верховный глава страны подговорил свою охрану осматривать каждого новорожденного, чтобы не допустить появления Мессии, который воссядет на трон. По этой причине почти все малыши той ночью были убиты, кроме Иисуса. Маленького сына Божьего удалось спасти, скрывая беременную Марию в хлеву.

Так, первые сведения о праздновании христианами Рождества относятся к IV веку, а уже в XIII веке, во времена святого Франциска Ассизского, появился обычай выставлять в храмах для поклонения ясли, в которые помещается фигурка Младенца Иисуса. Со временем ясли стали ставить перед Рождеством не только в храмах, но и в домах.

Традиции празднования

Рождество является особенным и важнейшим религиозным праздником. Накануне праздника люди придерживаются Адвенты - времени в ожидании праздника, когда люди особенно уделяют внимание духовной жизни, некоторые, по желанию, соблюдают пост.

Вечером 24 декабря, когда на небе появляется первая звезда, семьи собираются на Святой Ужин из постных блюд: рыбы, оплаток (постный хлеб), фруктов, орехов и прочего. Перед началом трапезы глава семьи читает отрывок из Евангелия, семья поет первую коляду, затем все преломляют рождественский хлеб.

После ужина семья собирается в храм на Мессу Надвечерья Рождества, которая символизирует единство Отца и Сына. Месса начинается, преимущественно, в полночь. Во время нее священник кладет в Рождественский вертеп фигурку Младенца Иисуса.

Вторая праздничная Месса происходит на рассвете и символизирует время появления на свет новой жизни из утробы матери. А третья Месса, которая отправляется днем, доносит символ рождения Иисуса в сердца всех верующих.

25 декабря подается праздничная еда. Главным блюдом стола этого праздника является запеченная индейка, утка, свинина и прочее.

Что нельзя делать на Рождество

Как и у любого другого религиозного праздника, у Рождества есть свой собственный список запретов, которых необходимо придерживаться. Самые голые из них:

1. В Сочельник нельзя есть до начала самого ужина.

2. После Святой Вечери, нельзя убирать блюда со стола, до наступления самого Рождества.

3. На верхушке елки не может быть другого украшения, кроме звезды, ведь это символ Вифлеема, возвестившей о рождении Иисуса.

4. В Рождество нельзя надевать старую одежду.

5. Никому этот день нельзя работать, убирать и выносить из дома мусор.

6. Семье желательно не ссориться, а быть дружными, чтобы не было недоразумений в течение года.

7. На Рождество ни в коем случае нельзя гадать.

8. Не обходите в этот день нуждающихся и бедняков, а дайте им милостыню, ведь никто не может быть ограничен от праздничных радостей.