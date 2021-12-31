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Спасатели перешли на усиленный режим работы: причина

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Украина, Пятница 31 декабря 2021 10:54
Спасатели перешли на усиленный режим работы: причина Фото: спасатели перешли на усиленный режим работы (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 31 декабря украинские спасатели переходят на усиленный режим несения службы. Он продлится на период празднования новогодних праздников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

По информации ведомства, усиленный мониторинг техногенной и пожарной безопасности будет продолжаться с 09:00 31 декабря 2021 года до 09:00 4 января 2022 года.

Отмечено, что особое внимание сотрудники ГСЧС будут уделять объектам с массовым пребыванием людей, на которых будут проводиться праздничные мероприятия.

Так, всего на территории Украины на круглосуточном дежурстве находится более 7 тысяч человек личного состава и 2 тысячи единиц пожарно-спасательной и специальной техники; 26 пиротехнических расчетов; 9 воздушных судов, в том числе 4 самолета и 5 вертолетов.

Напомним, в этом месяце спасатели уже переходили на усиленный режим несения службы. Он длился с 25-го по 28 декабря (на период празднования Рождества в стране).

Добавим, в новогоднюю ночь порядок в Украине охранять около 10 тысяч правоохранителей.

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