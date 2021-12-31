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Рятувальники перейшли на посилений режим роботи: причина

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Україна, П'ятниця 31 грудня 2021 10:54
Рятувальники перейшли на посилений режим роботи: причина Фото: рятувальники перейшли на посилений режим роботи (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 31 грудня українські рятувальники переходять на посилений режим несення служби. Він триватиме на період відзначення новорічних свят.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

За інформацією відомства, посилений моніторинг техногенної та пожежної безпеки триватиме з 09:00 31 грудня 2021 року до 09:00 4 січня 2022 року.

Зазначено, що особливу увагу працівники ДСНС приділятимуть об'єктам із масовим перебуванням людей, на яких будуть проводитися святкові заходи.

Так, всього на території України на цілодобовому чергуванні перебуває понад 7 тисяч чоловік особового складу та 2 тисячі одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки; 26 піротехнічних розрахунків; 9 повітряних суден, у тому числі 4 літаки та 5 вертольотів.

Нагадаємо, цього місяця рятувальники вже переходили на посилений режим несення служби. Він тривав з 25-го до 28 грудня (на період відзначення Різдва в країні).

Додамо, у новорічну ніч порядок в Україні охоронятиме близько 10 тисяч правоохоронців.

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