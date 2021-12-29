В Украине около 10 тысяч правоохранителей будут охранять порядок в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь порядок в Украине будет охранять около 10 тысяч правоохранителей. Среди их задач - предотвращение хулиганских действий и нарушений правил дорожного движения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины .

"Порядок во время массовых мероприятий будет обеспечивать около 10 тысяч правоохранителей, из них две тысячи - военнослужащие Национальной гвардии Украины", - заявил в ходе совещания глава Нацполиции Игорь Клименко.

Он добавил, что работа правоохранителей в новогоднюю ночь будет направлена на предупреждение хулиганских действий, предотвращение нарушений правил дорожного движения и травмирования украинцев при запуске салютных установок и петард в общественных местах.

"Очень много автомобилей, многие семьи едут на отдых, к родным. Должны обеспечить безопасность и оказывать помощь, особенно учитывая сегодняшние погодные условия", - добавил Клименко.

По словам главы Нацполиции, праздничные мероприятия запланированы как минимум в 500 населенных пунктах. На этом фоне правоохранители планируют наладить взаимодействие с органами местного самоуправления по планированию мер безопасности.