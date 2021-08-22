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Спасатели перешли на усиленный режим работы ко Дню независимости

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Киев, Воскресенье 22 августа 2021 10:45
Спасатели перешли на усиленный режим работы ко Дню независимости Фото: спасатели перешли на усиленный режим работы (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Анастасия Рокитна

Спасатели перешли на усиленный режим работы ко Дню независимости Украины. В этот период осуществляется усиленный мониторинг техногенной и пожарной безопасности в пределах зон ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Особое внимание уделено объектам с массовым пребыванием людей, на которых будут проводиться праздничные мероприятия, а также в международных аэропортах "Борисполь" и "Киев".

Кроме того, проводятся работы по предупреждению возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций, соблюдению требований законодательства в сфере пожарной и техногенной безопасности с обслуживающим персоналом на объектах, которые будут задействованы к проведению мероприятий.

Всего на территории Украины на дежурстве находится около 8600 спасателей и 2800 единиц техники ГСЧС, в том числе почти 700 спасателей и 110 единиц техники на объектах проведения праздничных мероприятий.

Напомним, в День независимости метро и транспорт в Киеве будут работать на два часа дольше.

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