Рятувальники перейшли на посилений режим роботи до Дня незалежності України. В цей період здійснюється посилений моніторинг техногенної та пожежної безпеки у межах зон відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу ДСНС .

Особливу увагу приділено об'єктам із масовим перебуванням людей, на яких будуть проводитися святкові заходи, а також у міжнародних аеропортах "Бориспіль" та "Київ".

Крім того, проводяться роботи щодо попередження виникнення пожеж і надзвичайних ситуацій, дотримання вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки з обслуговуючим персоналом на об’єктах, що будуть задіяні до проведення заходів.

Всього на території України на чергуванні перебуває близько 8600 рятувальників та 2800 одиниць техніки ДСНС, у тому числі майже 700 рятувальників і 110 одиниць техніки на об’єктах проведення святкових заходів.