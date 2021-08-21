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В День независимости метро и транспорт в Киеве будут работать на два часа дольше

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Суббота 21 августа 2021 15:34
В День независимости метро и транспорт в Киеве будут работать на два часа дольше Фото: в Киеве продолжат работу метро в День независимости (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В ночь с 24 на 25 августа столичное метро и наземный транспорт продлят работу на 2 часа. В течение дня будут закрывать ряд центральных станций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевский метрополитен".

Так, 24 августа с начала движения до 13:00 закроют вход и выход станции метро "Майдан Независимости" и переход между станциями "Майдан Незалежности" и "Крещатик" (проезд поездов осуществлять без остановки на станции "Майдан Независимости").

24 августа с 8:00 до 13:00 закроют вход и выход станции метро "Крещатик", который расположен на Аллее Героев Небесной Сотни.

В случае необходимости 24 августа перед началом торжественного концерта в 18:30, в зависимости от пассажиропотока, возможно закрытие на вход для пассажиров станции метро "Олимпийская".

Также после окончания концерта, в зависимости от пассажиропотока возможно ограничение (закрытие) входа станций метрополитена "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец Спорта".

Ранее сообщалось, что общественный транспорт в Киеве изменит работу на День независимости.

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Киев метро День независимости Украины
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