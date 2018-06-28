Спасатели перешли на усиленный режим несения службы на период празднования Дня Конституции

К утру 2 июля на круглосуточном дежурстве находятся около 7 тысяч спасателей

На период празднования Дня Конституции Украины спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) перешли на усиленный режим несения службы. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ГСЧС.

Отмечается, что спасатели находятся в готовности к реагированию на любые чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера.

"До 9 утра 2 июля на круглосуточном дежурстве находятся около 7 тысяч спасателей и 2 тысячи единиц техники ГСЧС, а в случае необходимости силы будут увеличены до 14 тысяч человек личного состава и около 4 тысяч единиц техники", - отметили в ГСЧС.

Также добавили, что в каждом регионе страны проводится уточнение мест массовых мероприятий, усилен мониторинг пожарной безопасности на потенциально опасных объектах и объектах государственного значения, осуществляются профилактические отработки с населением по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, в готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится и авиация ГСЧС, а именно самолет Ан-26.

Напомним, в Украине в течение четверга, 28 июня, объявлено чрезвычайный уровень пожарной опасности.