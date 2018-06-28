Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки

НовиниСуспільство    28.06.2018 - 09:49
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

У районы Чорнобиля буде високий рывень пожежноъ небезпеки

В Україні протягом четверга, 28 червня, в Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це із посиланням на дані УкрГідрометцентру йдеться у повідомленні прес-центру Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"За даними УкрГідрометцентру, у Київській області 28 червня в районі Миронівки, Борисполя, Яготина і Фастова зберігається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що 28 червня в районі Чорнобиля висока (4 класу) пожежна небезпека.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на півдні України очікується найвищий рівень пожежонебезпеки, у районі Чорнобиля висока пожежна небезпека протримається два дні. 

Додамо, що на пожежах в Україні за тиждень, з 18 по 24 червня 2018 року, загинули 10 осіб. Загалом за минулий тиждень в Україні зареєстровано 2 535 надзвичайних подій, на яких врятовано 111 осіб. Ліквідовано 2 047 пожеж, врятовано на пожежах 59 осіб.

У Чорнобилі сьогодні очікується високий рівень пожежонебезпеки Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні
Теги публікації: Служба безпеки України, пожарная опасность  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
У Тернополі невідомий благодійник пожертвував на лікування дитини нечувану суму
Дієго Марадона шокував вболівальників після матчу
"Знаешь ли ты": зірка 2000-х йде зі сцени через проблеми зі здоров'ям (фото)
"Жека! Одужуй!": Володимир Зеленський переживає за свого друга
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся