У районы Чорнобиля буде високий рывень пожежноъ небезпеки

В Україні протягом четверга, 28 червня, в Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це із посиланням на дані УкрГідрометцентру йдеться у повідомленні прес-центру Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"За даними УкрГідрометцентру, у Київській області 28 червня в районі Миронівки, Борисполя, Яготина і Фастова зберігається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що 28 червня в районі Чорнобиля висока (4 класу) пожежна небезпека.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на півдні України очікується найвищий рівень пожежонебезпеки, у районі Чорнобиля висока пожежна небезпека протримається два дні.

Додамо, що на пожежах в Україні за тиждень, з 18 по 24 червня 2018 року, загинули 10 осіб. Загалом за минулий тиждень в Україні зареєстровано 2 535 надзвичайних подій, на яких врятовано 111 осіб. Ліквідовано 2 047 пожеж, врятовано на пожежах 59 осіб.