Рятувальники перейшли на посилений режим несення служби на період відзначення Дня Конституції

До ранку 2 липня на цілодобовому чергуванні перебувають близько 7 тисяч рятувальників

На період відзначення Дня Конституції України рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) перейшли на посилений режим несення служби. Про це йдеться у повідомленні прес-центру ДСНС.

Зазначається, що рятувальники перебувають в готовності до реагування на будь-які надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

"До 9-ї ранку 2 липня на цілодобовому чергуванні перебувають близько 7 тисяч рятувальників та понад 2 тисячі одиниць техніки ДСНС, а у разі необхідності сили будуть збільшені до 14 тисяч чоловік особового складу та близько 4 тисяч одиниць техніки", - зазначили в ДСНС.

Також додали, що в кожному регіоні країни проводиться уточнення місць масових заходів, посилено моніторинг щодо пожежної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах державного значення, здійснюються профілактичні відпрацювання з населенням щодо дій у випадку виникнення надзвичайних ситуацій.

Крім того, у готовності до застосування для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надзвичайні події перебуває і авіація ДСНС, а саме літак Ан-26.

Нагадаємо, в Україні протягом четверга, 28 червня, оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.