Рятувальники визволили перших двох дітей з печери в Таїланді

Інформації про стан їх здоров'я поки немає
Рятувальники звільнили перших двох підлітків з юнацької футбольної команди, які були заблоковані в затопленій печері Тхам Луанг в Таїланді. Про це повідомляє Independent.
Інформації про стан їх здоров'я поки немає. В печері залишаються ще 10 дітей.
Зазначимо, діти перебували в печері більше двох тижнів.
#ThaiCaveRescue: Follow live updates as first 2 boys are rescued https://t.co/sN5TqxSLay pic.twitter.com/CGlnAGgKaE— The Independent (@Independent) July 8, 2018
Ambulance just left with sirens pic.twitter.com/KUJi7nBUaE— Helier Cheung (@HelierCheung) July 8, 2018
Раніше влада Таїланду заявила, що рятувальники повинні витягнути дітей з печери у найближчі чотири дні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що батьки підлітків, які опинилися заблокованими в печері в Таїланді, дали згоду на їх евакуацію.
Також повідомлялося, що воду з печери запропонували відкачати з допомогою німецьких супернасосов.
Зазначимо, хлопчики вивчали печеру, коли вони і їх футбольний тренер опинилися в пастці 23 червня. З тих пір рятувальники-нирці змогли взяти з собою їжу, кисень і медичну допомогу, а міжнародна команда працює над планом їх звільнення.