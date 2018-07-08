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Інтерв'ю

Рятувальники визволили перших двох дітей з печери в Таїланді

НовиниНадзвичайні події    08.07.2018 - 15:29
Фото: рятувальна операція в Таїланді (ВВС)
Фото: рятувальна операція в Таїланді (ВВС)

Інформації про стан їх здоров'я поки немає

Рятувальники звільнили перших двох підлітків з юнацької футбольної команди, які були заблоковані в затопленій печері Тхам Луанг в Таїланді. Про це повідомляє Independent.

Інформації про стан їх здоров'я поки немає. В печері залишаються ще 10 дітей.

Зазначимо, діти перебували в печері більше двох тижнів.

Раніше влада Таїланду заявила, що рятувальники повинні витягнути дітей з печери у найближчі чотири дні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що батьки підлітків, які опинилися заблокованими в печері в Таїланді, дали згоду на їх евакуацію.

Також повідомлялося, що воду з печери запропонували відкачати з допомогою німецьких супернасосов.

Зазначимо, хлопчики вивчали печеру, коли вони і їх футбольний тренер опинилися в пастці 23 червня. З тих пір рятувальники-нирці змогли взяти з собою їжу, кисень і медичну допомогу, а міжнародна команда працює над планом їх звільнення.

Воду з печери з дітьми в Таїланді запропонували відкачати з допомогою німецьких супернасосов Батьки дітей. замкнених у печері в Таїланді, погодилися на їх евакуацію
Теги публікації: таиланд, дети, спасатели  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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