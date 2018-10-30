Индонезия проверит все Boeing 737 после крушения

Фото: самолет Lion Air (airsoc.com)

В состав флота Lion Air входит 11 авиалайнеров, а у национального авиаперевозчика Garuda Indonesia - один Boeing 737 Max

Индонезия распорядилась проверить все самолеты Boeing 737 Max 8, принадлежащие национальным и коммерческим авиакомпаниям, после крушения пассажирского самолета авиалиний Lion Air. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.

В Министерстве транспорта страны сообщили, что в состав флота Lion Air входит 11 авиалайнеров, а у национального авиаперевозчика Garuda Indonesia - один Boeing 737 Max.

"Прошлой ночью мы проверили Garuda, проверка Lion еще продолжается", - сказал представитель ведомства, добавив, что специалисты намерены провести осмотр по крайней мере трех самолетов Lion Air во вторник вечером, а остальные восемь - в ближайшее время.

Неизвестно, прошел ли самолет Garuda проверку.

Отметим, у самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air, который упал около острова Ява 29 октября, были проблемы со скоростью.

Также РБК-Украина сообщало, что на на борту самолета находились до 189 человек, в том числе восемь членов экипажа. Индонезийские спасатели заявили, что в катастрофе Boeing никто не выжил. Позже на месте крушения самолета в Индонезии обнаружили останки 10 погибших.