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Крушение Boeing: у самолета были проблемы со скоростью

Новости » Происшествия    30.10.2018 - 13:15
Фото: літак Lion Air (airsoc.com)
Фото: літак Lion Air (airsoc.com)

Самолет упал через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты

У самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air, который упал около острова Ява 29 октября, были проблемы со скоростью. Об этом сообщили в комитете по безопасности перевозок Индонезии, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Sky News.

Как сообщается, самолет упал через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. 

Напомним, в компании Lion Air Group заявляли, что у разбившегося Boeing ранее были технические неполадки, которые проявились во время перелета с острова Бали в Джакарту. Хотя ранее авиакомпания Lion Air заявила, что лайнер был полностью исправным.

Также РБК-Украина сообщало, что на на борту самолета находились до 189 человек, в том числе восемь членов экипажа. Индонезийские спасатели заявили, что в катастрофе Boeing никто не выжил.

Позже на месте крушения самолета в Индонезии обнаружили останки 10 погибших. Кроме того, на месте катастрофы также нашли личные вещи пассажиров. Отметим, украинцев нет в списках пассажиров и членов экипажа индонезийского самолета Lion Air.

Также РБК-Украина опубликовало фото и видео с места авиакатастрофы. Также сообщается, что спасатели обнаружили обломки самолета и остатки личных вещей пассажиров.

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