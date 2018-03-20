Спасатели ликвидировали пожар в ТЦ на Закарпатье

Спасатели ликвидировали пожар, который возник сегодня, 20 марта, в торговом центре на Закарпатье. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"20 января в 07:08 в Службу спасения "101" сообщили о пожаре в четырехэтажном торговом центре "У Сасина", что на ул. Мира в с. Нересница Тячевского района. Пожар удалось локализовать в 08:35. Ликвидация же продолжалась до 12:30", - говорится в сообщении.

Как отмечается, площадь пожара составила около 1000 кв. м.

"Погибших и травмированных нет. Причину возгорания и нанесенный материальный ущерб устанавливают правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня утром в Нереснице Тячевского района Закарпатской области загорелся четырехэтажный торговый центр, ориентировочная площадь пожара составляет около 1 000 кв. метров.