Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Спасатели ликвидировали пожар в ТЦ на Закарпатье

НовостиПроисшествия    20.03.2018 - 18:02
Фото: пожар в ТЦ на Закарпатье (zk.dsns.gov.ua)
Фото: пожар в ТЦ на Закарпатье (zk.dsns.gov.ua)

Погибших и травмированных нет

Спасатели ликвидировали пожар, который возник сегодня, 20 марта, в торговом центре на Закарпатье. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"20 января в 07:08 в Службу спасения "101" сообщили о пожаре в четырехэтажном торговом центре "У Сасина", что на ул. Мира в с. Нересница Тячевского района. Пожар удалось локализовать в 08:35. Ликвидация же продолжалась до 12:30", - говорится в сообщении.

Как отмечается, площадь пожара составила около 1000 кв. м.

"Погибших и травмированных нет. Причину возгорания и нанесенный материальный ущерб устанавливают правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня утром в Нереснице Тячевского района Закарпатской области загорелся четырехэтажный торговый центр, ориентировочная площадь пожара составляет около 1 000 кв. метров.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
Непогода в Украине: спасатели сообщили об общей ситуации в стране Непогода в Украине: в ГСЧС сообщили о ситуации в стране
Теги: пожар, Закарпатье, ГСЧС
Переход на летнее время 2018: когда переводить часы украинцам
Могут не пережить ночь: украинцев просят спасти от смерти аистов (фото)
В Киеве пропала несовершеннолетняя девушка (фото)
Британцы восхитились украинкой, которая плавает голышом при минусовой температуре (фото)
On Top