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Рятувальники ліквідували пожежу у ТЦ на Закарпатті

НовиниНадзвичайні події    20.03.2018 - 18:02
Фото: пожежа у ТЦ на Закарпатті (zk.dsns.gov.ua)
Фото: пожежа у ТЦ на Закарпатті (zk.dsns.gov.ua)

Загиблих та травмованих немає

Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла сьогодні, 20 березня, у торговому центрі на Закарпатті. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"20 січня о 07:08 до Служби порятунку "101" повідомили про пожежу в чотириповерховому торговому центрі "У Сасина", що на вул. Миру в с. Нересниця Тячівського району. Пожежу вдалося локалізувати о 08:35. Ліквідація ж тривала до 12:30", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, площа пожежі становила близько 1000 кв. м.

"Загиблих та травмованих немає. Причину займання та завдану матеріальну шкоду встановлюють правоохоронні органи", - йдеься у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні вранці у Нересниці Тячівського району Закарпатської області загорівся чотириповерховий торговий центр, орієнтовна площа пожежі складає близько 1 000 кв. метрів. 

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Теги: пожежа, Закарпаття, ДСНС
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