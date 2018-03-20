У Закарпатській області загорівся чотириповерховий торговий центр

У Нересниці Тячівського району Закарпатської області загорівся чотириповерховий торговий центр, орієнтовна площа пожежі складає близько 1 000 кв. метрів. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що торговий центр загорівся сьогодні вранці, а локалізувати пожежу вдалося о 08:35. Площа пожежі орієнтовно становить близько 1 000 кв. метрів, ліквідація пожежі триває. На даний момент про постраждалих не повідомляється.

Фото: пожежа в Закарпатській області

Нагадаємо, вчора в Чернівцях горів один з найбільших ринків України. В результаті інциденту на території Калинівського ринку постраждали три особи. Одна з них отрулася чадним газом, і медики надали їй допомогу на місці. Ще одного чоловіка з рваною раною пальців госпіталізували в лікарню. У той же час, ще одного потерпілого з розірваними зв'язками на нозі доставили до травмпункту.