ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Спасатели ликвидировали пожар в правительственном квартале

Новости » Происшествия    16.01.2019 - 19:37
Спасатели ликвидировали пожар в правительственном квартале
Фото (facebook.com/mvs.gov.ua)

Пожар был ликвидирован в 18:54

Спасатели ликвидировали пожар в отселенном здании в центре Киева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) столицы.

Сообщается, что в 18:54 пожар в доме на улице Грушевского, 4-Б был ликвидирован.  На месте происшествия работало 16 единиц пожарно-спасательной техники и 62 работника личного состава.

Напомним, 16 января в 15:21 в оперативно-координационный центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве поступила заявка о пожаре на улице Грушевского 4-Б.

В МВД сообщили, что горит крыша трехэтажного отселенного здания. Площадь пожара составляла около 400 кв. м. Существовала угроза распространения огня на рядом расположенный пятиэтажный дом.

Сообщалось, что огонь очень быстро распространяется, ведь здание старой застройки - все перекрытия деревянные. Кроме того, нет возможности подъезда необходимого количества пожарной техники через плотную застройку, что значительно усложняет работу пожарных и тушение пожара.

Поджог здания Киево-Печерской лавры: адвокат подозреваемого не пришел в суд В Киеве образовались многочисленные пробки
Новости Украины КиевКиевпожар
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь