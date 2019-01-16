Спасатели ликвидировали пожар в правительственном квартале

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Пожар был ликвидирован в 18:54

Спасатели ликвидировали пожар в отселенном здании в центре Киева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) столицы.

Сообщается, что в 18:54 пожар в доме на улице Грушевского, 4-Б был ликвидирован. На месте происшествия работало 16 единиц пожарно-спасательной техники и 62 работника личного состава.

Напомним, 16 января в 15:21 в оперативно-координационный центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве поступила заявка о пожаре на улице Грушевского 4-Б.

В МВД сообщили, что горит крыша трехэтажного отселенного здания. Площадь пожара составляла около 400 кв. м. Существовала угроза распространения огня на рядом расположенный пятиэтажный дом.

Сообщалось, что огонь очень быстро распространяется, ведь здание старой застройки - все перекрытия деревянные. Кроме того, нет возможности подъезда необходимого количества пожарной техники через плотную застройку, что значительно усложняет работу пожарных и тушение пожара.