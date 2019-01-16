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Рятувальники ліквідували пожежу в урядовому кварталі

Новини » Надзвичайні події    16.01.2019 - 19:37
Рятувальники ліквідували пожежу в урядовому кварталі
Фото (facebook.com/mvs.gov.ua)

Пожежу було ліквідовано о 18:54

Рятувальники ліквідували пожежу у відселеній будівлі в центрі Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) столиці.

Повідомляється, що у 18:54 пожежу в будинку на вулиці Грушевського, 4-Б було ліквідовано. На місці події працювало 16 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 62 працівника особового складу.

Нагадаємо, 16 січня в 15:21 в оперативно-координаційний центр Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві надійшла заявка про пожежу на вулиці Грушевського 4-Б.

У МВС повідомили, що горить дах триповерхового відселеного будинку. Площа пожежі становила близько 400 кв. м. Існувала загроза розповсюдження вогню на поруч розташований п'ятиповерховий будинок.

Повідомлялося, що вогонь дуже швидко поширюється, адже будівля старої забудови - всі перекриття дерев'яні. Крім того, немає можливості під'їзду необхідної кількості пожежної техніки через щільну забудову, що значно ускладнює роботу пожежників і гасіння пожежі.

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