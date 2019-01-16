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Синоптики предупредили о последствиях потепления в Киеве

Новости » Общество    16.01.2019 - 17:18
Синоптики предупредили о последствиях потепления в Киеве
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

17 и 18 января в столице ожидается 2-4° тепла

В Киеве в ближайшие дни синоптики прогнозируют потепление, которое приведет к гололеду и образованию ледяных сосулек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

По прогнозу Укргидрометцентра, 17 января ночью в столице ожидается 5-7° мороза, днем 0-2° тепла; 18 января – ночью 0-2° мороза, днем 2-4° тепла.

Завтра, 17 января, в столице будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Отмечается, что вследствие температурных перепадов на крышах домов и на больших деревьях массово образуются ледяные сосульки. А с повышением температуры воздуха увеличивается риск падения сосулек, поэтому сначала необходимо убедиться в отсутствии угрозы падения ледовых наростов.

Напомним, в Украине завтра, 17 января, днем без осадков, ночью в западной и южной части небольшие осадки преимущественно в виде снега.

Как писал Styler, народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что существенное похолодание в Украину придет в середине следующей недели и температура воздуха может опуститься до -20 градусов.

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