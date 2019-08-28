Спасатели ищут под завалами еще 4 людей после взрыва в Дрогобыче

Фото: Николай Чечеткин (dsns.gov.ua)

В результате взрыва в жилом доме погибли два человека

Спасатели продолжают искать еще четырех человек, которые могли остаться под завалами после взрыва в Дрогобыче в жилом доме. Об этом заявил руководитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, что в результате взрыва в жилом доме погибли два человека.

"Поиски еще 4 человека продолжаются. Мы надеемся, что нам удастся их найти живыми", - сказал он.

Брифінг щодо надзвичайної ситуації у 101-му будинку на вулиці Михайла Грушевського у Дрогобичі Опубліковано Дрогобицька міська рада Середа, 28 серпня 2019 р.

Кроме того, в пресс-службе ГСЧС сообщили, что по состоянию на 13:30, проводится укрепление крыши над разрушенным участком здания, обследование строительных конструкций и разбор завала на безопасных участках.

"Поисково-спасательные работы проводятся непрерывно (посменно), в ручном режиме с применением средств малой механизации и инженерной техники (организована работа двух оперативных участков с обеих сторон завала) и будут осуществляться до окончательного выявления пропавших лиц", - говорится в сообщении.

Напомним, взрыв в четырехэтажном доме в Дрогобыче произошел 28 августа в 2:46 ночи. В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. На месте аварии развернули палаточный городок, куда временно поместили пострадавших.

По предварительной информации спасателей, взрыв произошел из-за утечки газа. Однако позже эта версия была названа маловероятной.