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Рятувальники шукають під завалами ще 4 людей після вибуху у Дрогобичі

Новини » Надзвичайні події    28.08.2019 - 14:58
Рятувальники шукають під завалами ще 4 людей після вибуху у Дрогобичі
Фото: Микола Чечоткін (dsns.gov.ua)

В результаті вибуху в житловому будинку загинули дві людини

Рятувальники продовжують шукати ще чотирьох людей, які могли залишитися під завалами після вибуху у Дрогобичі в житловому будинку. Про це заявив керівник Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, що в результаті вибуху в житловому будинку загинули дві людини.

"Пошуки ще 4 людини тривають. Ми сподіваємося, що нам вдасться їх знайти живими", - сказав він.

Брифінг щодо надзвичайної ситуації у 101-му будинку на вулиці Михайла Грушевського у Дрогобичі

Опубліковано Дрогобицька міська рада Середа, 28 серпня 2019 р.

Крім того, у прес-службі ДСНС повідомили, що станом на 13:30, проводиться укріплення даху над зруйнованою ділянкою будівлі, обстеження будівельних конструкцій та розбір завалу на безпечних ділянках.

"Пошуково-рятувальні роботи проводяться безперервно (позмінно), в ручному режимі із застосуванням засобів малої механізації та інженерної техніки (організовано роботу двох оперативних дільниць з обох боків завалу) і будуть здійснюватися до остаточного виявлення зниклих осіб", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вибух у чотириповерховому будинку у Дрогобичі відбувся 28 серпня о 2:46 ночі. У результаті вибуху сталося руйнування під'їзду з першого по четвертий поверх. На місці аварії розгорнули наметове містечко, куди тимчасово помістили постраждалих.

За попередньою інформацією рятувальників, вибух стався через витік газу. Проте пізніше ця версія була названа малоймовірною.

У результаті вибуху у Дрогобичі під завалами можуть перебувати ще 5 осіб Вибух у Дрогобичі: у ДСНС назвали витік газу малоймовірним
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