UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Спасатели должны еще откопаться". Наблюдательный пост в Карпатах замело снегом: видео

Автор: Дмитрий Кузнецов

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины предупредила об угрозе схода лавин в Карпатах. Спасатели предупредили, что им еще нужно откопаться, прежде чем они смогут прийти на помощь и опубликовали видео с поста на горе Поп Иван Черногорский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"7-8 февраля в связи со снегопадами и метелью, на высокогорье Закарпатской области, в горах Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется, а 8 февраля в горах Черновицкой области, ожидается значительная снеголавинная опасность", - предупредили в ГСЧС, добавив, что в горных районах возможны оползни снега на дороги.

Туристам, которые планируют отправиться в Карпаты в эти, спасатели рекомендуют учитывать, что им еще нужно откопаться, прежде чем они смогут прийти на помощь. В ГСЧС опубликовали видео, как начинается утро поста на горе Поп Иван Черногорский.

Отметим, завтра, 8 февраля, в Украине ожидается штормовой ветер и осадки.

Напомним, 5 февраля в Австрии снежная лавина унесла жизни 8 человек, еще несколько получили травмы.

Читайте РБК-Украина в Google News
КарпатыГСЧСШтормовое предупреждение