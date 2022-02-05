ru ua
Сб, 05 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Сход лавин в Австрии: погибло 8 человек, несколько травмированы

Новина українською →
Австрия, Суббота 05 февраля 2022 23:00
Сход лавин в Австрии: погибло 8 человек, несколько травмированы Фото: сход лавин в Австрии унес жизни (twitter.com/ultimosegundo)
Автор: Наталья Скороход

Сход лавин в Австрии унес жизни 8 человек. Еще несколько человек получили травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В субботу в результате схода лавины погиб один человек. Еще четверо были травмированы. В пятницу две лавины забрали жизни еще семи человек.

Жертвой схода лавины в субботу в муниципалитете Шмирн в Тироле стал 58-летний местный житель. В той же провинции 42-летний австрийский горный и лыжный гид и еще четыре шведских лыжника, все мужчины в возрасте 40 лет, погибли в пятницу, когда лавина возле города Шпис на границе со Швейцарией полностью занесла их.

Полиция сообщила, что еще один член группы, 43-летний швед, успел вызвать помощь по телефону и был спасен.

В третьем инциденте погибли двое австрийских лыжников.

Экстренные службы обнаружили тела двух австрийских лыжников, 61-летней женщины и 60-летнего мужчины, в 00:40 утра в субботу (23:40 по Гринвичу в пятницу) после того, как их родственники подняли тревогу, когда не смогли связаться с ними.

Они отправилась в Тироль в пятницу днем, и мужчина сообщил контактному лицу по телефону в 15:30 (14:30 по Гринвичу), что они достигли пика Брейтегг высотой 1868 метров (6129 футов). Это был их последний контакт.

Напомним, что опасные условия сохраняются и в Карпатах. Людей просят не выходить в горы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода
NEWS
Зеленский и Мишель обсудили деэскалацию конфликта с РФ. В пределах всех форматов
Зеленский и Мишель обсудили деэскалацию конфликта с РФ. В пределах всех форматов
DAILY
Нелишние деньги. Зачем Украине миллиарды долларов от ЕС, Британии и США
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нелишние деньги. Зачем Украине миллиарды долларов от ЕС, Британии и США