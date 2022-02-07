Штормовой ветер, мокрый снег и дождь: синоптик дала прогноз погоды на завтра

Во вторник, 8 февраля мощная циклоническая система принесет в Украину штормовой ветер и осадки. При этом дожди и мокрый снег будут идти преимущественно ночью, а днем ослабнут.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на синоптика Наталью Диденко в Facebook .

Погода в Украине

По словам синоптика, завтра мокрый снег будет идти ближайшей ночью повсюду, однако днем атмосферные фронты сдвинутся в восточном направлении.

Поэтому днем северные области и большинство западных (кроме Карпат), а также значительной части центральных областей (кроме Полтавской области и Днепропетровской) лишатся осадков. Вытеснит их антициклон Holm.

Впрочем на востоке, юге, а также в Полтавской области и в Днепре местами будет выпадать мокрый снег и дождь. Там еще будут находиться атмосферные фронты.

Как пояснила синоптик, из-за противостояния фронтов, циклоничности с одной стороны и антициклона с другой - в Украине завтра усилится северо-западный ветер, местами возможно до штормовых порывов.

Температура воздуха в большинстве наших областей будет колебаться около нуля, в южной части ожидается +2 +7 градусов.

На текущей неделе в Украине погода ожидается сравнительно теплой, ветреной и влажной, однако без каких-то серьезных осадков.

Погода в Киеве

В Киеве осадки возможны ближайшей ночью, а завтра днем - мало вероятны. Вместе с тем ветер во вторник в столице будет сильным, северо-западных направлений, местами до 15-18 метров в секунду.

Температура воздуха в городе завтра ожидается от -1 мороза до +1 тепла.