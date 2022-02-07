"Рятувальники повинні ще відкопатися". Спостережний пост у Карпатах замело снігом: відео

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України попередила про загрозу сходження лавин у Карпатах. Рятувальники попередили, що їм ще потрібно відкопатися, перш ніж вони зможуть прийти на допомогу і опублікували відео з поста на горі Піп Іван Чорногірський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

"7-8 лютого у зв'язку зі снігопадами і хуртовиною, на високогір'ї Закарпатської області, в горах Івано-Франківської та Львівської областей зберігається, а 8 лютого в горах Чернівецької області, очікується значна сніголавинна небезпека", - попередили в ДСНС, додавши, що в гірських районах можливі зсуви снігу на дороги.

Туристам, які планують відправитися в Карпати в ці, рятувальники рекомендують враховувати, що їм ще потрібно відкопатися, перш ніж вони зможуть прийти на допомогу. У ДСНС опублікували відео, як починається ранок посту на горі Піп Іван Чорногірський.