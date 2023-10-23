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Спалюють танки та БТР. "Армія дронів" уразила 223 одиниці російської техніки за тиждень

Ілюстративне фото: "Армія дронів" уразила 223 одиниці російської техніки за тиждень (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові за допомогою безпілотників уразили 223 одиниці техніки російських окупантів за минулий тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Він зазначив, що дрони продовжують відігравати надважливу роль під час оборони Авдіївки та Куп’янська. Так, наші воїни активно спалюють танки, БМП та БТР, що наступають. Вони також "мінусують" гармати та міномети, якими окупанти намагаються накривати українські позиції.

Міністр подякував бійцям за витримку та максимально ефективне використання технологій.

Федоров також анонсував відправку на передову нової партії БПЛА від держави.

Українські дрони

Зазначимо, що на озброєнні ЗСУ вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва.

При цьому нещодавно Кабмін спростив процедуру закупівель безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби. 

Раніше повідомлялося, що уряд виділив цього року 40 млрд гривень для інвестицій в українських виробників безпілотників.

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Михайло Федоровдрони