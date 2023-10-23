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Сжигают танки и БТР. "Армия дронов" поразила 223 единицы российской техники за неделю

Иллюстративное фото: "Армия дронов" поразила 223 единицы российской техники за неделю (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные с помощью беспилотников поразили 223 единиц техники российских оккупантов за прошедшую неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Он отметил, что дроны продолжают играть важную роль во время обороны Авдеевки и Купянска. Так, наши воины активно спаливают танки, БМП и БТР, которые наступают. Они также "минусируют" пушки и минометы, которыми оккупанты пытаются накрывать украинские позиции.

Министр поблагодарил бойцов за выдержку и максимально эффективное использование технологий.

Федоров также анонсировал отправку на передовую новой партии БПЛА от государства.

Украинские дроны

Отметим, что на вооружении ВСУ уже более 20 новых наименований дронов украинского производства.

При этом недавно Кабмин упростил процедуру закупки беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что правительство выделило в этом году 40 млрд гривен для инвестиций в украинских производителей беспилотников.

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Михаил Федоровдрони