Сожгли до тла. Украинские военные уничтожили две вражеских БМП (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВС Украины.

"Сожгли два вражеских БМП и погоняли оккупантов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это результат работы 3 отдельной танковой "Железной" бригады, пехоты и аэроразведки.

На видео можно увидеть, как по вражеским БМП были нанесены удары, после чего техника оккупантов сгорела до тла.