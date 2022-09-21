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Спали по черзі, бо не було місця. В Куп'янську знайшли чергову катівню окупантів (фото)

Фото: в Куп'янську Харківської області знайшли чергову катівню окупантів (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Наталія Гурковська

У Куп’янську Харківської області знайшли чергову катівню. Окупанти знущались над людьми у приміщенні місцевої поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Під час окупації Куп‘янська російські військові зайняли будівлю поліції, де у полупідвальному приміщенні облаштували катівню.

"Окупанти піддавали людей фізичному, психологічному насиллю. У камері, де має утримуватись чотири особи, російські найманці утримували понад 20. За словами потерпілих, вони спали по черзі, тому що місця не було", - йдеться в повідомленні.

Лякаючи людей, російські військові намалювали на стіні катівні картину: на фоні латинської літери "Z" жінка з радянським прапором, а позаду неї - окупант.

Як повідомлялося, раніше у звільненій Козачій Лопані Харківської області виявили ще дві катівні, які влаштували російські окупанти. Вони знаходяться у підвалах вокзалу та магазину.

Нагадаємо, ЗСУ спочатку звільнили частину Куп'янська та встановили український прапор у місті. 16 вересня Куп'янськ було взято під повний контроль ЗСУ.

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