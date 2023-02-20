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Спалені катери і не тільки. Бійці ССО показали, як "жалять" росіян дронами біля Херсона

Фото: бійці ССО показали, як б'ють по позиціях росіян дронами біля Херсона (ілюстрація/mil in ua)
Автор: Наталія Гурковська

На півдні України неподалік Херсона воїни ССО "жалять" логістику російських окупантів з допомогою дронів. На їх рахунку вже багато спалених катерів і знищених авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ.

"Точкові удари спрямовані не лише на живу силу противника, а й на транспорт, яким той возить боєприпаси, провізію та особовий склад", - йдеться в повідомленні.

За даними бійців, такі дії ССО неабияк дошкуляють ворогу і змушують його шукати нові засоби і шляхи для постачання.

"Витрати ж наших воїнів - мінімальні: для знищення однієї одиниці техніки достатньо однієї гранати, влучно скинутої з безпілотника", - додають в ССО.

Як повідомлялось, за останню добу ЗСУ знищили ще понад 800 окупантів. Всього з початку широкомасштабного вторгнення РФ втратила вже 143 680 своїх військових.

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували два ворожі катери з диверсійно-розвідувальними групами при спробі облаштування спостережних постів на півдні.

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