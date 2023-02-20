Українські захисники за добу знищили літак і понад 800 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога

Фото: Українські воїни за добу ліквідували ще 820 окупантів (zsu.gov.ua)

Українські захисники за останню добу знищили ще понад 800 окупантів. Всього з початку широкомасштабного вторгнення РФ втратила вже 143 680 своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 17 лютого орієнтовно склали: особового складу - 143 680 (+820) осіб ліквідовано;

танків - 3316 (+6) одиниць;

бойових броньованих машин - 6 553 (+8) одиниці;

артилерійських систем - 2 334 (+7) одиниці;

РСЗВ - 471 (+1) одиниця;

засоби ППО - 243 одиниці;

літаків - 299 (+1) одиниць;

гелікоптерів - 287 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2 018 (+2) одиниць;

крилаті ракети - 873 одиниці;

кораблі / катери - 18 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн - 5209 (+13) одиниць;

спеціальна техніка - 225 (+1) одиниць.