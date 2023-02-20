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Українські захисники за добу знищили літак і понад 800 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога

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Понеділок 20 лютого 2023 08:05
Українські захисники за добу знищили літак і понад 800 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога Фото: Українські воїни за добу ліквідували ще 820 окупантів (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Українські захисники за останню добу знищили ще понад 800 окупантів. Всього з початку широкомасштабного вторгнення РФ втратила вже 143 680 своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 17 лютого орієнтовно склали:

  • особового складу - 143 680 (+820) осіб ліквідовано;
  • танків - 3316 (+6) одиниць;
  • бойових броньованих машин - 6 553 (+8) одиниці;
  • артилерійських систем - 2 334 (+7) одиниці;
  • РСЗВ - 471 (+1) одиниця;
  • засоби ППО - 243 одиниці;
  • літаків - 299 (+1) одиниць;
  • гелікоптерів - 287 одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2 018 (+2) одиниць;
  • крилаті ракети - 873 одиниці;
  • кораблі / катери - 18 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5209 (+13) одиниць;
  • спеціальна техніка - 225 (+1) одиниць.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підкреслив, що ЗСУ нині набагато сильніші за російських окупантів.

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