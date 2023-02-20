Українські захисники за добу знищили літак і понад 800 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога
Фото: Українські воїни за добу ліквідували ще 820 окупантів (zsu.gov.ua)
Українські захисники за останню добу знищили ще понад 800 окупантів. Всього з початку широкомасштабного вторгнення РФ втратила вже 143 680 своїх військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 17 лютого орієнтовно склали:
- особового складу - 143 680 (+820) осіб ліквідовано;
- танків - 3316 (+6) одиниць;
- бойових броньованих машин - 6 553 (+8) одиниці;
- артилерійських систем - 2 334 (+7) одиниці;
- РСЗВ - 471 (+1) одиниця;
- засоби ППО - 243 одиниці;
- літаків - 299 (+1) одиниць;
- гелікоптерів - 287 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2 018 (+2) одиниць;
- крилаті ракети - 873 одиниці;
- кораблі / катери - 18 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5209 (+13) одиниць;
- спеціальна техніка - 225 (+1) одиниць.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підкреслив, що ЗСУ нині набагато сильніші за російських окупантів.
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