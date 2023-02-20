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Сожженные катера и не только. Бойцы ССО показали, как "жалят" россиян дронами возле Херсона

Фото: бойцы ССО показали, как бьют по позициям россиян дронами возле Херсона (иллюстрация/mil in ua)
Автор: Наталия Гурковская

На юге Украины недалеко от Херсона воины ССО "жалят" логистику российских оккупантов с помощью дронов. На их счету уже много сожженных катеров и уничтоженных автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ.

"Точечные удары направлены не только на живую силу противника, но и на транспорт, которым тот возит боеприпасы, провизию и личный состав", - говорится в сообщении.

По данным бойцов, такие действия ССО изрядно донимают врага и заставляют его искать новые средства и пути для снабжения.

"Расходы же наших воинов - минимальны: для уничтожения одной единицы техники достаточно одной гранаты, точно сброшенной с беспилотника", - добавляют в ССО.

Как сообщалось, за последние сутки ВСУ уничтожили еще более 800 оккупантов. Всего с начала широкомасштабного вторжения РФ потеряла уже 143680 своих военных.

Напомним, ВСУ ликвидировали два вражеских катера с диверсионно-разведывательными группами при попытке обустройства наблюдательных постов на юге.

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