Сожженные катера и не только. Бойцы ССО показали, как "жалят" россиян дронами возле Херсона

На юге Украины недалеко от Херсона воины ССО "жалят" логистику российских оккупантов с помощью дронов. На их счету уже много сожженных катеров и уничтоженных автомобилей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ.
"Точечные удары направлены не только на живую силу противника, но и на транспорт, которым тот возит боеприпасы, провизию и личный состав", - говорится в сообщении.
По данным бойцов, такие действия ССО изрядно донимают врага и заставляют его искать новые средства и пути для снабжения.
"Расходы же наших воинов - минимальны: для уничтожения одной единицы техники достаточно одной гранаты, точно сброшенной с беспилотника", - добавляют в ССО.
Как сообщалось, за последние сутки ВСУ уничтожили еще более 800 оккупантов. Всего с начала широкомасштабного вторжения РФ потеряла уже 143680 своих военных.
Напомним, ВСУ ликвидировали два вражеских катера с диверсионно-разведывательными группами при попытке обустройства наблюдательных постов на юге.
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