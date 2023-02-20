Сожженные катера и не только. Бойцы ССО показали, как "жалят" россиян дронами возле Херсона

"Точечные удары направлены не только на живую силу противника, но и на транспорт, которым тот возит боеприпасы, провизию и личный состав", - говорится в сообщении.

По данным бойцов, такие действия ССО изрядно донимают врага и заставляют его искать новые средства и пути для снабжения.

"Расходы же наших воинов - минимальны: для уничтожения одной единицы техники достаточно одной гранаты, точно сброшенной с беспилотника", - добавляют в ССО.