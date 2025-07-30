Спалах світла й "вибух": у Черкасах блискавка влучила у водопровід (фото)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що через сильні дощі й пориви вітру, які пройшлися територією Житомирської, Вінницької, Київської та деяких інших областей України, рятувальники продовжували ліквідовувати підтоплення, повалені дерева та аварійні ситуації.

Крім того, ми пояснювали, що коїться з погодою в липні й чи варто чекати сюрпризів від початку серпня.

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