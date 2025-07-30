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Вспышка света и "взрыв": в Черкассах молния попала в водопровод (фото)

В Черкассах молния наделала беды (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В Черкассах во время непогоды молния попала в водопровод на одной из улиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Черкассыводоканал" в Facebook.

Какой беды наделала молния во время непогоды в Черкассах

Согласно информации коммунального предприятия, "непогода наделала немного бед и на сетях".

Так, молния попала в водопровод на улице Богдана Хмельницкого. Вследствие этого сеть "Черкассыводоканала" получила повреждения.

Местные жители рассказали, что при этом были замечены:

  • сильная вспышка света;
  • громкий звук, "как взрыв".

Последствия попадания молнии (фото: facebook.com/КП "Черкасиводоканал")

Отмечается, что после этого:

  • в некоторых домах исчез свет;
  • в нескольких домах сгорели электросчетчики.

На месте происшествия работают специалисты КП (фото: facebook.com/КП "Черкасиводоканал")

В "Черкассыводоканале" сообщили, что оперативно перекрыли аварийный участок водосети между:

  • улицей Садовой;
  • улицей Нарбутовской.

"Сейчас идет согласование сетей - дальше приступаем к аварийно-восстановительным работам", - подытожили в КП.

Публикация коммунального предприятия (скриншот: facebook.com/КП "Черкасиводоканал")

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