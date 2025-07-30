Вспышка света и "взрыв": в Черкассах молния попала в водопровод (фото)

Напомним, ранее мы рассказывали, что из-за сильных дождей и порывов ветра, которые прошлись по территории Житомирской, Винницкой, Киевской и некоторых других областей Украины, спасатели продолжали ликвидировать подтопления, поваленные деревья и аварийные ситуации.

Кроме того, мы объясняли, что творится с погодой в июле и стоит ли ждать сюрпризов от начала августа.

Читайте также, урожай каких культур в Украине может оказаться под угрозой из-за неоднородной погоды (и по температурному режиму, и по количеству осадков) в середине июля.

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