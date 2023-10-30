Спалах гепатиту у Вінниці: влада посилить дезінфекцію та обмежить продаж товарів

Через спалах гепатиту А у Вінниці влада вирішила запровадити низку тимчасових обмежень. Йдеться про продаж певних товарів, а також посилення дезінфекції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Зазначається, що таке рішення ухвалили на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки.

Мова йде про те, що через спалах гепатиту А у Вінниці вирішили тимчасово обмежити продаж товарів домашнього виробництва на ринках.

Також планується ретельніше прибирати та дезінфікувати громадський транспорт.

Гепатит А у Вінниці

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Вінницькій громаді виявили понад 100 випадків захворювання на гепатит А.

Пізніше головний санітарний лікар Ігор Кузін наголосив, що така кількість захворювань - це надзвичайна ситуація обласного масштабу.

Сьогодні стало відомо, що у Вінницькій області гепатит А почали реєструвати не лише в обласному центрі, а й в інших населених пунктах.