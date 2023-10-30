Спалах гепатиту у Вінниці: влада посилить дезінфекцію та обмежить продаж товарів
Через спалах гепатиту А у Вінниці влада вирішила запровадити низку тимчасових обмежень. Йдеться про продаж певних товарів, а також посилення дезінфекції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Зазначається, що таке рішення ухвалили на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки.
Мова йде про те, що через спалах гепатиту А у Вінниці вирішили тимчасово обмежити продаж товарів домашнього виробництва на ринках.
Також планується ретельніше прибирати та дезінфікувати громадський транспорт.
Гепатит А у Вінниці
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Вінницькій громаді виявили понад 100 випадків захворювання на гепатит А.
Пізніше головний санітарний лікар Ігор Кузін наголосив, що така кількість захворювань - це надзвичайна ситуація обласного масштабу.
Сьогодні стало відомо, що у Вінницькій області гепатит А почали реєструвати не лише в обласному центрі, а й в інших населених пунктах.
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